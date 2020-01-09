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謝安琪聲沙亦要錄歌 唔嗌麥浚龍做好老闆

2020-01-09 列印
■謝安琪稱只能用「獨特」來形容Juno。
■謝安琪和麥浚龍齊到電台宣傳新碟。
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　　謝安琪（Kay）與麥浚龍（Juno）昨日齊到電台接受訪問宣傳新碟，Kay自爆因哮喘發作導致聲沙沙，更因此影響工作，試過連幾粒字也唱不到，她笑道：「所以我搵Juno做我代言人，幫我唱完嗰幾粒字。」

　　Kay更踢爆Juno趁她聲沙時要她錄歌，Juno即笑言病中的聲音可以成為「經典」！笑問會否覺得Juno是「好老闆」？Kay就無奈地說「不知道」，只能以「獨特」來形容Juno！談到新碟火速售罄，加上在頒獎禮獲得好成績，Juno直言會再舉行慶功活動，亦會讓員工放大假當作是獎勵，皆因她認為身體健康最重要，快樂是第二位！

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