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錄影ViuTV節目有壓力 小肥急召老友做觀眾

2020-01-09 列印
■小肥獲監製預留節目門票，黃妍則會在節目中獻唱。
■小肥等齊錄影ViuTV節目《Chill Club》。
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　　小肥和黃妍昨日錄影ViuTV節目《Chill Club》，小肥笑言節目有現場觀眾，監製一早為他預留40張門票，但他竟然來到現場才記得有門票，故即時在社交網呼籲朋友來捧場，笑指都有十數朋友響應，又說如剩下的門票多，唯有在門外即場派飛，小肥說：「節目是錄影又有現場觀眾會有壓力，怕重錄會影響其他人。（會否用消夜利誘公司同事來捧場？）不會，這不是我的作風，唯有一陣出門口派飛啦！」

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