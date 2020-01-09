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被控酒後駕駛 陳偉琪：明白控罪

2020-01-09 列印
■陳偉琪稱在家曾反思自己的行為。
■陳偉琪獲無條件保釋。
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　　無線藝員陳偉琪去年10月25日，駕車至跑馬地成和道，未能通過酒精呼氣測試，她被控以一項酒後駕駛罪。陳偉琪昨早穿上深藍色套裝抵法院，庭上宣讀控罪後，她說：「明白控罪。」代表律師申請將案件押後，裁判官將案件押後至2月5日早上繼續聆訊，並獲無條件保釋擔保。

　　約早上10時30分，陳偉琪於律師團隊陪同下離開法院。談到要帶着官司過農曆新年，她說：「都係交畀律師處理，佢哋會諗最好嘅辦法去處理，需要時間去處理文件。」問到有否擔心？她說：「一定擔心。自己都有喺屋企反思亦有改進。（已經戒酒？）呢段時間有戒酒。」問到工作可有受影響？她說：「感恩家人、公司及客戶對她我嘅支持，俾我好多機會。」隨後乘律師坐駕離開。

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