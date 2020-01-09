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難忍被炒作 斬纜撇魏大勛楊冪「姊弟戀」極速玩完

2020-01-09 列印
■楊冪被指已回復單身。
■內地男星魏大勛疑被飛。
■陳妍希和陳曉表現甜蜜。
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　　現年33歲的內地女星楊冪，和劉愷威結束5年婚姻後，未再公開新戀情，去年傳出「姊弟戀」，暗撻現年30歲的真人騷拍檔魏大勛。有網民捕獲兩人約會看展覽，更疑似前後腳出入同一間酒店。

　　近日有傳楊冪不滿魏大勛表現高調，甚至有意公開戀情，有感遭對方利用名氣炒作，楊冪決定「斬纜」主動提出分手，魏大勛日前出席活動時則強調自己單身，這段「姊弟戀」看來未認愛已「極速」玩完！

　　另外，寶島女神陳妍希下嫁內地男星陳曉並誕下兒子陳睦辰，有指兩夫妻聚少離多，感情轉淡，有網民揣測陳曉對前度趙麗穎餘情未了。另有網民昨日上載日前在內地春節晚會綵排上，陳曉和陳妍希恩愛相片，可見他們有講有笑更十指緊扣，代他們粉碎婚變謠言。

圖：網上及資料圖片

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