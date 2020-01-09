難忍被炒作 斬纜撇魏大勛楊冪「姊弟戀」極速玩完

只要巴塞隆拿捧走今屆西班牙超級盃，美斯便可完成巴塞生涯五百場勝仗的里程碑，隊友蘇亞雷斯明言今晚四強會助前者邁向目標。再者，美斯是此賽事歷來的最佳射手，料可順利在沙特阿拉伯中立場擊敗攻力欠銳的馬德里體育會晉級，巴塞主勝去馬！ （香港時間周五凌晨3:00開賽） 至目前為止，美斯為巴塞各賽事上陣七百零六次，取得四百九十八場勝仗，如果他在西超盃四強及決賽都助球隊順利勝出的話，將會達成巴塞生涯五百場勝利的里程碑。為了助隊友達到成就，蘇亞雷斯揚言會傾盡全力︰「四強面對馬體會絕wn不會輕鬆，不過我們仍有時間作好準備，屆時定要好好表現，以冠軍為目標。」 除了可依靠近兩輪西甲有兩入球四助攻的...

2020-01-09