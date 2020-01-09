疫症大爆發 囝囝周街跑 蘇永康一家 「無罩」出動

蘇永康（蘇康）有仔萬事足！以往在社交平台上，他都係晒吓潮物、同Friend的合照等，不過，自17年囝囝蘇展弘（Jazz）出世後， Jazz的萌照幾乎攻佔整個Instagram，眨吓眼寶貝仔已經2歲多，蘇康一得閒就會帶住囝囝周圍飛，見慣世面的Jazz都好活潑，完全唔怕生。日前，兩父子就陪媽咪馮翠珊（Anita）返公司做嘢，惟近日內地爆發不明肺炎，一家三口卻零口罩出動，其間見大人們各有各忙，忽然無王管的Jazz同朋友仔玩到衝出門口，最終被「捕」的他梗係畀媽咪鬧啦，蘇康咪抆一抆囝囝衫袖安撫吓囉，點知Jazz一手揈開，真係愈「抆」愈



傷心！採訪：李維隆



現年52歲的蘇永康與任職Alexander McQueen亞太區總經理的馮翠珊結婚5年，兩年多前終於迎來人生第一胎，蘇康升呢人父後都變得好黐家，一放假仲會一家三口周圍飛，好似上月就先後帶囝囝蘇展弘去泰國、日本玩，不過近期武漢爆發不明肺炎，蘇氏夫婦則選擇留喺香港，日前兩父子仲陪媽咪去做正經嘢，惜本地亦陸續發現懷疑個案，搞到全城瘋搶口罩和消毒產品，他們仍未有做任何安全措施，照一家大細「冇罩」去鬧市。



囝囝大暴走



當日戴上黑超、Gel晒頭的蘇康，陪太太Anita落中環置地廣場的分店處理事務，同行除帶埋囝囝Jazz和工人姐姐外，兩公婆仲做埋「託兒服務」幫老友湊細路。甫進時裝店，Anita便搵女職員坐低密密斟，蘇康則自己一個行開睇吓衫及鞋，而兩個「小豆丁」就當正舖頭是「遊樂場」，在裏面瘋狂追逐亂跑自娛一番，豈料玩到High過龍，笑到見牙唔見眼的Jazz竟然一支箭標咗出門口，嚇到工人姐姐即刻衝出去捉住「小主子」，蘇康見狀都急步上前抱番囝囝，不過錫到個仔燶的他又怎捨得鬧對方呢？於是「被捕」的Jazz遭「押」返媽咪身邊，做阿媽嘅點都要「哦」番兩句嘅。見心肝命椗唔開心，蘇康都好肉痛，出手拉住掙扎逃脫緊的囝囝，安撫一下對方小心靈，殊不知阿仔唔多領情，一手揈開爸爸隻手，蘇康變So hurt！



冧仔有妙法



之後，Anita就使出一招「iPad專注法」，果然萬試萬靈，Jazz隨即揸住部iPad坐定定在沙發上，靜心欣賞至愛的卡通片。為了令囝囝加倍開心，「廿四孝爸爸」蘇康更一度走到附近的Coffee Shop買Puff和牛角包o氹Jazz；折返時裝店時，沿途仲見到一個同囝囝差不多大的可愛妹豬，蘇康都忍唔住邊行邊笑住回頭望，唔知係咪都想追個囡囡呢？其後，蘇康和Anita忽然賴低Jazz，抱住老友個仔離開！原來他們只是行去育嬰室啫，估計小朋友整濕咗片片嘞，蘇康家下連尿片都識換，真係要畀個Like你呀！