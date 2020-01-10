頭條戲場——《1917：逆戰救兵》一鏡道盡戰爭的殘酷

採用「一鏡到尾」拍攝的《1917：逆戰救兵》剛於金球獎勇奪「最佳電影」及「最佳導演」兩大獎項。電影廣受觀眾好評，於影評網站IMDB獲8.6高分，爛番茄新鮮度達90%。金球獎導演Sam Mendes希望以「一鏡到尾」的觀影體驗令觀眾如置身戰爭現場，他認為此拍攝手法除了令觀眾感受到旅程的移動距離之外，最重要是在情感上可以更接近兩位主角：「我希望觀眾一同踏上征途，與主角同步呼吸。」 導演做唔做到？絕對做到，長鏡頭令時間流逝顯得特別真實，觀眾如同跟主角一齊經歷戰爭苦難。(剛上映) 撰文：廖思慧



電影誕生全因導演Sam Mendes，其祖父曾參加第一次世界大戰，因為身形矮小不易被敵方察覺，而被委派到前線當傳令兵，經常要穿越敵我之間極危險的無人區，其英勇表現為他贏得一面嘉許勳章。導演從祖父的戰績，構想出兩名士兵為了傳令而穿越敵陣的友情故事，他強調電影是虛構，但某些情節確是取自祖父及其同伴的故事，所以劇情更有血有肉。



必須入戲院睇



「一戰」期間，德軍扮撤退令英軍跌入陷阱，兩名英軍小兵Blake(Dean-Charles Chapman飾)及Schofield(George MacKay飾)臨危受命，必須在一日內向前線將令傳達停攻口訊，若任務失敗，將有1,600英軍陣亡，包括Blake的哥哥。然後觀眾跟隨兩位小兵經歷生死，全片並無兩軍對戰場面，純用一個任務去呈現非常殘酷的戰爭現場。最欣賞深夜廢堡放燃燒彈一幕，陰影快速飛過，Schofield亦跟住奔跑，緊張感瞬間飆升，光影運用出神入化無可挑剔。



不能行差踏錯



由於採用「一鏡到尾」的攝影方法，每一場戲都必須事先設計好所有演員走位及鏡頭調度，再加上佈景、燈光及爆破特技等技術配合，導演大爆今次的準備功夫是普通電影的五倍，事先花費了足足四個月時間綵排，有時一個幾分鐘的長鏡頭，演員、攝影都不能有差錯，只要有滴泥彈到鏡頭，都要重新開始。金像攝影師Roger Deakins亦表示拍攝最難是打燈，「根本無位置可以擺放燈具，亦因為我哋依故事時序拍攝，必須喺陰天開拍，有時朝早有陽光就拍唔到改為綵排。」