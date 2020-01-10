否認吸毒令健康惡化 小Justin自爆患萊姆病

25歲加拿大小天王Justin Bieber一直被指吸毒，但昨日有傳言指他於稍後播出的紀錄片中自爆患上萊姆病，小Justin隨即在社交網留言：「雖然很多人一直說Justin Bieber看上去很差，似在吸毒等，大家卻沒有意識到我最近被診斷出患有萊姆病，不僅如此，還有一種嚴重的單核白血球增多症，它影響了我皮膚、腦功能、能量和整體健康。」



Justin稱將上傳影片到其個人YouTube頻道，讓大家了解他對抗病魔的過程，「經歷了艱難的幾年，但得到正確的治療將有助於治療目前這種不治之症，我將回來並且比以往任何時候都更好！」Justin在15年推出專輯《Purpose》後，一度取消巡迴演唱會，休養了四年，直到最近推出新歌《Yummy》。



