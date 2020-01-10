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姬絲汀史釗活怕落水 《深海》被困搞到喊

2020-01-10 列印
■姬絲汀日前在洛杉磯亮相新片首映。路透社
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　　姬絲汀史釗活日前到洛杉磯，出席主演的新片《深海異獸》首映禮。該片講述鑽油台大爆炸，姬絲汀等人被困深海，更遭深海異獸襲擊。姬絲汀坦言自己其實很驚落水，但被該片劇情講述的人類求生本能及面對逆境的橋段吸引而接演。姬絲汀在片內要穿上如太空衣的保護盔甲在水中拍攝，單是穿脫就要四十分鐘，更曾試過被困在盔甲內而大哭呢！





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