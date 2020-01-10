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避談歐鎧淳新歡 胡子彤未走出情傷

2020-01-10 列印
■胡子彤大方祝歐鎧淳在奧運有好成績。
■歐鎧淳到外地過炎熱聖誕，懶理與胡子彤分手一事。資料圖片
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　　胡子彤、吳肇軒、廖子妤昨日為ViuTV新劇《地產仔》開工。胡子彤和歐鎧淳爆分手後首度見傳媒，他全程認真工作，看似不受情傷影響。當被記者追問分手一事，胡子彤顯得避忌，問他會否因女友中途轉性向而大受打擊，他表示「過咗去」，亦避談是否認識對方的新歡，但大方稱絕對會祝福她出賽奧運有好成績，也希望她開心。

　　至於分手後有否再聯絡，胡子彤指暫時非適合時候，遲些再算。至於迎接新感情，他也望有桃花運助工作人緣，姻緣則隨緣，追問是否仍未放下，他始終沒正面回應。劇集快將煞科，胡子彤想趁新計劃實行前去一趟旅行沉澱一下。

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