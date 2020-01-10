肖鼠氣勢如虹 肖雞桃花過旺 李丞責鼠年12生肖運程預測

鼠年快到，2020年這隻「老鼠」可謂對港人又愛又恨，著名堪輿學家李丞責博士早前已率先預測今年本港的金融及房屋問題，同時提醒大家注意傳染性或廣泛性疾病之出現！此次，李博士再為讀者逐一預測鼠年的12生肖運程，並給予大家化危為機的小貼示，他指屬龍及猴升職機會大，屬雞的桃花就過旺，屬鼠則氣勢如虹！



採訪：李維隆 撰文：黎寶倫



有興趣了解更多的讀者，可於今日起一連12日逢下午3點到《頭條PopNews》及「頭條娛樂」Facebook專頁睇片。



鼠 上司長輩衝突



1972、1984、1996、2008



整體：氣勢如虹，會買車或有氣燄逼人的感覺；另在個人發揮上相當好，但群體合作似乎不太有利。



財運/事業：因屬本命年，好易同上司或長輩不和，故需要以細心、氣量解決問題。



健康：容易有血光之災，洗牙、捐血或進行小手術都能化解，另要注意長輩健康。



姻緣：要好好珍惜身邊人，盡量忍耐；另有遊奕星，容易花多眼亂，無論對感情、事業都唔好發夢，易有血光之災或揀錯路行。



牛 交友見識良機



1973、1985、1997、2009



整體：運氣似乎不錯，夏天或上半年出世會佔優，下半年出世則平穩；亦是出門旅遊多見識及識朋友的好時候。



財運/事業：因太陽利於出外，甚至爭取名譽，亦可留意上司及合作夥伴有否男性或長輩提拔，但投資及投機方面橫財運不足。



健康：遠行的機會頗大，但要小心失足或駕駛問題；另有呼吸問題，與人相處亦要注意禮貌。



姻緣：女士異性緣特別好，男士桃花則屬一般。



虎 或移民搬屋



1962、1974、1986、1998



整體：運氣不算差，今年亦有驛馬星，即出門、出外、留學、移民或搬屋機會大。



財運/事業：因有天廚星，從事飲食行業就更加好，代表容易有新發展，甚至有專業移民或創業機會。



健康：因有喪門星，留意長輩健康，謹慎出席白事及醫院地方有相沖相犯，沒必要便不要出席。



姻緣：感情上似乎未能圓滿，只能夠穩定，如要尋找伴侶就應該未如理想，估計去到下半年或牛年先有喜訊。



兔 姻緣人際旺



1963、1975、1987、1999



整體：發揮到瞻前顧後的特性，屬兔男士如從事人際關係、嫁娶婚姻、撮合姻緣的工作就大派用場。



財運/事業：貫索及勾神配合即有纏繞不清的財務問題，故貸款、借貸要特別留意，可能會失預算，要量入為出；另多留意家人的關係，易因錢銀生摩擦。



健康：飛刃即有形勢急轉而下的威脅，如突發血光，不妨捐血、洗牙以助化解。



姻緣：因紅鸞星動主嫁娶婚姻，男士桃花運更高。



龍 正財運不錯



1964、1976、1988、2000、2012



整體：整體似乎不錯，專業人士應該大派用場，如行使權力亦幾好。



財運/事業：考慮合作創業未嘗不可，尤其上半年至夏天出世的人，屬猴者會成為你的貴人；正財升職上亦似乎不錯，從事藝術、美術、建築、宗教行業更加發揮。



健康：盡量減少改變儀容，即使少少改變都可引來反效果，亦要注意長輩疾病問題。



姻緣：今年沒太浪漫的感覺，感情只可以穩守，或者要有待良機。



蛇 小心破財



1965、1977、1989、2001



整體：充斥着一股混亂的感覺，幸有月德星，意味有女性貴人出現，能助一臂之力。



財運/事業：感情如意，但事業會失意，即財物易損失或遺失，可能會小破財，故出門要更小心，注意財物易被小偷光顧。



健康：筋骨、韌帶相關痛症會出現，無論老人家或愛好運動者都要小心；另有睡眠不足的機會，故需要較多休息。



姻緣：屬蛇男士可以搵到一段美滿及穩定的感情，但女士則感情一般。



馬 健康多反覆



1966、1978、1990、2002



整體：今年屬正沖太歲，不宜作大決定，如老人家能辦大壽、多參與別人的喜事有化解之用，攝太歲及配戴牛或猴形吉祥物會較理想，而屬牛、猴會是較好的貴人。



財運／事業：較易失算或不能量入為出，故今年最好穩守；另做事易一波幾折，宜盡量做一些短期計劃、鼓勵自己爭取成功感的事就更好。



健康：老人家要注意心、眼問題，一般人注意感冒，尤其炎夏及寒冬剛好水火對沖，注意健康或多反覆。



姻緣：今年分手易結合難，可能會兩地分隔或意見不合，已婚者最好添丁或辦周年紀念來沖喜，宜保守過度。



羊 自僱好發揮



1967、1979、1991、2003



整體：屬羊者追求理念、理想，雖實踐及勇猛性不強，但過去數年已積聚很好的觀點，今年似乎是幾好的收成期。



財運/事業：事業和正財都好，一般自僱人士發揮得最好，今年開業、置業、創業機會都大，如守在原職都有升職機會，從事房地產、物業管理等便大派用場。



健康：要小心高地，容易跌倒或有攀爬上的危險，有機會出現突發意外。



姻緣：下半年較佔優，但六親關係不太理想，感情上似乎口角多，屬平穩的一年。



猴 易升職加薪



1968、1980、1992、2004



整體：今年要務實，另因鼠猴龍是三合，如今年合作創業，借助貴人力量就更好，農曆3、6、9、12月出生人士運氣就更高！



財運/事業：祿勳星大利文職及收入穩定的工作，易有升職加薪機會，正財運旺，宜努力工作，更有受獎賞、受勳的可能，但不宜強求偏財、橫財。



健康：操縱大型機器或接觸陌生寵物要小心，凡高空擲物或地盤位置，甚至落冰雹、落雨地方要小心，屬猴者易遇突發性帶來的損傷或麻煩事，配戴龍形吉祥物有助化減。



姻緣：沒有明確桃花星，如今年要爭取姻緣，可能要在讀書、學習、工作範圍看看有否機會。



雞 桃花運暢旺



1969、1981、1993、2005



整體：橫財方面於12生肖最好，可說是財運、姻緣都幾好，要避免是非及注意長輩健康，今年能自我克制便可掌握運程。



財運/事業：工作運不俗，亦容易出現小財運，但同時有破財的機會，要小心保管財物，不應過度消費，要量入為出。



健康：老人家、長輩疾病要關心，卷舌亦代表口腔及呼吸系統毛病，同時易有是非口角。



姻緣：打算結婚和添丁的人士可把握今年的時機。桃花運暢旺，已婚的人宜多克制，可在西方桃花位擺放暗黑擺設，個人衣着亦可多穿灰色，減少鮮艷色彩，又可多參與喜慶活動，有助減輕咸池星的影響。



狗 忌水上活動



1970、1982、1994、2006



整體：今年是「化險為夷」的一年，因有不少凶曜出現，影響流年運勢，但有八座、天解及解神襄助，有逢凶化吉的神奇效果。



財運/事業：財運只算平穩，如積存好多大閘蟹的股票，可能今年是脫困的時機。



健康：易有小血光之災，浮沉是水上安全問題，例如潛水、滑水等刺激的水上活動，今年就要收斂一下。



姻緣：寡宿星入命即代表孤獨，或者覺得寂寞，故今年多去旅行，可化減多點寂寞氣氛。



豬 新機會出現



1971、1983、1995、2007



整體：屬豬者易受人影響，但今年豬鼠牛能夠三合，屬牛者會成為你堅定立場的好貴人，可留意屬牛者或戴牛形吉祥物。



財運/事業：今年考試、報考一些職位或出門讀書幾好，從事文藝工作人士亦大派用場；另可能接受新工作、新崗位，亦有機會出門出外。雖然沒有明顯財星，但可從合約、合同上爭取財富就更好，整體以正財為主。



健康：因有亡神及病符星，需要休息及要注意飲食。



姻緣：因沒有強烈的桃花星，不宜追求大突破，但因今年有機會身處陌生的環境，有機會接觸新的人脈，結交新朋友。