肖鼠氣勢如虹 肖雞桃花過旺 李丞責鼠年12生肖運程預測

採訪：李維隆 撰文：黎寶倫
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鼠 上司長輩衝突
1972、1984、1996、2008
整體：氣勢如虹，會買車或有氣燄逼人的感覺；另在個人發揮上相當好，但群體合作似乎不太有利。
財運/事業：因屬本命年，好易同上司或長輩不和，故需要以細心、氣量解決問題。
健康：容易有血光之災，洗牙、捐血或進行小手術都能化解，另要注意長輩健康。
姻緣：要好好珍惜身邊人，盡量忍耐；另有遊奕星，容易花多眼亂，無論對感情、事業都唔好發夢，易有血光之災或揀錯路行。
牛 交友見識良機
1973、1985、1997、2009
整體：運氣似乎不錯，夏天或上半年出世會佔優，下半年出世則平穩；亦是出門旅遊多見識及識朋友的好時候。
財運/事業：因太陽利於出外，甚至爭取名譽，亦可留意上司及合作夥伴有否男性或長輩提拔，但投資及投機方面橫財運不足。
健康：遠行的機會頗大，但要小心失足或駕駛問題；另有呼吸問題，與人相處亦要注意禮貌。
姻緣：女士異性緣特別好，男士桃花則屬一般。
虎 或移民搬屋
1962、1974、1986、1998
整體：運氣不算差，今年亦有驛馬星，即出門、出外、留學、移民或搬屋機會大。
財運/事業：因有天廚星，從事飲食行業就更加好，代表容易有新發展，甚至有專業移民或創業機會。
健康：因有喪門星，留意長輩健康，謹慎出席白事及醫院地方有相沖相犯，沒必要便不要出席。
姻緣：感情上似乎未能圓滿，只能夠穩定，如要尋找伴侶就應該未如理想，估計去到下半年或牛年先有喜訊。
兔 姻緣人際旺
1963、1975、1987、1999
整體：發揮到瞻前顧後的特性，屬兔男士如從事人際關係、嫁娶婚姻、撮合姻緣的工作就大派用場。
財運/事業：貫索及勾神配合即有纏繞不清的財務問題，故貸款、借貸要特別留意，可能會失預算，要量入為出；另多留意家人的關係，易因錢銀生摩擦。
健康：飛刃即有形勢急轉而下的威脅，如突發血光，不妨捐血、洗牙以助化解。
姻緣：因紅鸞星動主嫁娶婚姻，男士桃花運更高。
龍 正財運不錯
1964、1976、1988、2000、2012
整體：整體似乎不錯，專業人士應該大派用場，如行使權力亦幾好。
財運/事業：考慮合作創業未嘗不可，尤其上半年至夏天出世的人，屬猴者會成為你的貴人；正財升職上亦似乎不錯，從事藝術、美術、建築、宗教行業更加發揮。
健康：盡量減少改變儀容，即使少少改變都可引來反效果，亦要注意長輩疾病問題。
姻緣：今年沒太浪漫的感覺，感情只可以穩守，或者要有待良機。
蛇 小心破財
1965、1977、1989、2001
整體：充斥着一股混亂的感覺，幸有月德星，意味有女性貴人出現，能助一臂之力。
財運/事業：感情如意，但事業會失意，即財物易損失或遺失，可能會小破財，故出門要更小心，注意財物易被小偷光顧。
健康：筋骨、韌帶相關痛症會出現，無論老人家或愛好運動者都要小心；另有睡眠不足的機會，故需要較多休息。
姻緣：屬蛇男士可以搵到一段美滿及穩定的感情，但女士則感情一般。
馬 健康多反覆
1966、1978、1990、2002
整體：今年屬正沖太歲，不宜作大決定，如老人家能辦大壽、多參與別人的喜事有化解之用，攝太歲及配戴牛或猴形吉祥物會較理想，而屬牛、猴會是較好的貴人。
財運／事業：較易失算或不能量入為出，故今年最好穩守；另做事易一波幾折，宜盡量做一些短期計劃、鼓勵自己爭取成功感的事就更好。
健康：老人家要注意心、眼問題，一般人注意感冒，尤其炎夏及寒冬剛好水火對沖，注意健康或多反覆。
姻緣：今年分手易結合難，可能會兩地分隔或意見不合，已婚者最好添丁或辦周年紀念來沖喜，宜保守過度。
羊 自僱好發揮
1967、1979、1991、2003
整體：屬羊者追求理念、理想，雖實踐及勇猛性不強，但過去數年已積聚很好的觀點，今年似乎是幾好的收成期。
財運/事業：事業和正財都好，一般自僱人士發揮得最好，今年開業、置業、創業機會都大，如守在原職都有升職機會，從事房地產、物業管理等便大派用場。
健康：要小心高地，容易跌倒或有攀爬上的危險，有機會出現突發意外。
姻緣：下半年較佔優，但六親關係不太理想，感情上似乎口角多，屬平穩的一年。
猴 易升職加薪
1968、1980、1992、2004
整體：今年要務實，另因鼠猴龍是三合，如今年合作創業，借助貴人力量就更好，農曆3、6、9、12月出生人士運氣就更高！
財運/事業：祿勳星大利文職及收入穩定的工作，易有升職加薪機會，正財運旺，宜努力工作，更有受獎賞、受勳的可能，但不宜強求偏財、橫財。
健康：操縱大型機器或接觸陌生寵物要小心，凡高空擲物或地盤位置，甚至落冰雹、落雨地方要小心，屬猴者易遇突發性帶來的損傷或麻煩事，配戴龍形吉祥物有助化減。
姻緣：沒有明確桃花星，如今年要爭取姻緣，可能要在讀書、學習、工作範圍看看有否機會。
雞 桃花運暢旺
1969、1981、1993、2005
整體：橫財方面於12生肖最好，可說是財運、姻緣都幾好，要避免是非及注意長輩健康，今年能自我克制便可掌握運程。
財運/事業：工作運不俗，亦容易出現小財運，但同時有破財的機會，要小心保管財物，不應過度消費，要量入為出。
健康：老人家、長輩疾病要關心，卷舌亦代表口腔及呼吸系統毛病，同時易有是非口角。
姻緣：打算結婚和添丁的人士可把握今年的時機。桃花運暢旺，已婚的人宜多克制，可在西方桃花位擺放暗黑擺設，個人衣着亦可多穿灰色，減少鮮艷色彩，又可多參與喜慶活動，有助減輕咸池星的影響。
狗 忌水上活動
1970、1982、1994、2006
整體：今年是「化險為夷」的一年，因有不少凶曜出現，影響流年運勢，但有八座、天解及解神襄助，有逢凶化吉的神奇效果。
財運/事業：財運只算平穩，如積存好多大閘蟹的股票，可能今年是脫困的時機。
健康：易有小血光之災，浮沉是水上安全問題，例如潛水、滑水等刺激的水上活動，今年就要收斂一下。
姻緣：寡宿星入命即代表孤獨，或者覺得寂寞，故今年多去旅行，可化減多點寂寞氣氛。
豬 新機會出現
1971、1983、1995、2007
整體：屬豬者易受人影響，但今年豬鼠牛能夠三合，屬牛者會成為你堅定立場的好貴人，可留意屬牛者或戴牛形吉祥物。
財運/事業：今年考試、報考一些職位或出門讀書幾好，從事文藝工作人士亦大派用場；另可能接受新工作、新崗位，亦有機會出門出外。雖然沒有明顯財星，但可從合約、合同上爭取財富就更好，整體以正財為主。
健康：因有亡神及病符星，需要休息及要注意飲食。
姻緣：因沒有強烈的桃花星，不宜追求大突破，但因今年有機會身處陌生的環境，有機會接觸新的人脈，結交新朋友。