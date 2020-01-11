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陳家樂拍愛情片當拍拖

2020-01-11 列印
■陳家樂（左一）與郭奕芯（右二）接受薛家燕訪問。
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　　陳家樂與郭奕芯到新城電台接受訪問，為賀歲片《我的筍盤男友》宣傳。家樂分享擇偶條件，他認為只要自己喜歡，大家相處得開心便是「筍盤」；而郭奕芯則會先講感覺再睇外表，有沒有錢無所謂。家燕姐就追問家樂有沒有拍拖？他稱現在沒有拍拖，所以想多拍愛情片感受一下。

　　家樂又提到今次在電影中的角色是導演葉念琛特別為他打造，因為覺得他過往多演陽光男孩，今次特意安排一個囂張的角色，讓他作新嘗試。
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