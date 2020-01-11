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泳兒讚陳偉霆刻苦耐勞

2020-01-11 列印
■泳兒認為音樂可以帶歡樂給粉絲。
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　　早前陳偉霆在內地跨年節目中演唱一曲《野狼Disco》，因「唔咸唔淡」的廣東話發音引來網民取笑，泳兒為陳偉霆辯護，她表示每個市場鍾意的東西是不一樣，所以做音樂是帶多些歡樂給大家，她說：「他（陳偉霆）有今日成就也經過很多刻苦耐勞。」問她會否試唱《野狼》那類歌？泳兒說：「如果合適也可以，（不怕人說你騎呢嗎？） 做歌手食得鹹魚抵得渴，遇到一首有緣歌曲，歌有它的命運，我也入行15年甚麼也要試下。」
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