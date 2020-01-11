杏兒拉隊撐智雯《今晚》首演

最近中東局勢弄得一團糟，主要因為美國總統特朗普下令以無人機發射導彈，擊殺剛抵達伊拉克的伊朗「聖城旅」將軍蘇萊曼尼。 蘇萊曼尼一直是美國中情局的眼中釘，因為「聖城旅」是伊朗革命衞隊的對外擴展組織，在伊拉克、敍利亞和阿富汗等地扶植親伊反美的武裝勢力。問題是公然擊殺伊朗的一名現職高階將軍，無異向伊朗宣戰。前任美國總統無論是小布殊或者奧巴馬，都不敢進行這樣的計劃，但特朗普就在美國駐伊拉克大使館被闖入之後，他懷疑是伊朗指使，便下令擊殺蘇萊曼尼，以洩心頭之恨。 特朗普這個決策模式，很多聰明的前任都不敢做的事情，現任決策人卻遽然拍板進行，其風險程度可想而知。 美國擊殺蘇萊曼尼之後，更硬指...

2020-01-11