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杏兒拉隊撐智雯《今晚》首演

2020-01-11 列印
■（左起）子羚、杏兒及施嬅齊捧好姊妹場。
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　　胡杏兒、姚子羚和李施嬅等，昨晚拉大隊欣賞好姊妹黃智雯主演的舞台劇《今晚打老虎》首演，姚子羚表示對舞台劇大有興趣，希望有人會邀她們幾位好姊妹合作，又自嘲沒身材全裸演出，並建議安排巴辣角色給胡蓓蔚和黃智雯演，杏兒即笑言想演少女角色。

　　另外，楊明的女友莊思明近日涉披露機組人員名單疑觸犯私隱條例，昨晚捧場的來賓名單包括楊明，但開場前未見他現身。
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