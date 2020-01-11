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施匡翹騷事業線：唔敢郁嚟郁去

2020-01-11 列印
■施匡翹首度性感亮相公開場合。
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　　施匡翹前晚盛裝為仁愛堂慈善餐舞會演出，首穿低胸性感透視裙亮相的她大騷事業線，受訪時一臉尷尬地稱，試裙時沒帶內衣，當時沒有問題，但到場穿上後，效果非常突出，她說：「不可給經理人知道，否則便會被罵！（可更性感？）這已是最性感了……有啲不知所措，唔敢郁嚟郁去！」
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