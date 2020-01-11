生命倒數 停止中西醫癌症治療 姜紫藍為李明蔚 影最後寫真





現年30歲的李明蔚（Sarena）患上罕見的鼻咽腺樣囊性癌，抗癌8年多，先後接受電療、化療令她痛不欲生。最近Sarena再冒險接受跟進治療手術，無奈效果唔理想，導致右眼完全失去功能，且不能再說話。目前她停止一切中西醫治療，生命每天在倒數中。作為攝影師兼李明蔚好友的姜紫藍（Color），為幫Sarena留下最後美好嘅倩影，日前為她拍了一輯以天使為主題的靚相，相中的Sarena由重病病人變身甜美fantasy少女。Sarena對作品都相當滿意，姜紫藍滿足表示：「能夠令一個咁辛苦過日子嘅病人有一日嘅歡愉，經已係做咗件好事喇。」採訪：方騫平



圖片攝影：colorkeung



化妝：Rex LG



鳴謝：Jason、Man及Wesley



姜紫藍和李明蔚情如姊妹，原來前者16歲時曾患過白血病，一度冇晒頭髮，所以對Sarena感同身受，明白抗癌鬥士的堅毅及痛苦，亦會特別照顧Sarena，之前李明蔚在她鼓勵下出自傳《被選中的女主角》派發正能量，封面、封底相都係由Color操刀攝影，馬浚偉則負責排版，她憶述說：「嗰次佢好興奮咁睇相，張張相都好鍾意，邊揀邊話『正正』，最後佢選咗兩張白色同黑色相做封面及封底，希望喺顏色上有強烈對比。」



影相有難度



最近Color搬新居，面對白色為主調的家居，Color忽發奇想要搵個天使嚟影輯寫真，而Sarena正好是Color心中的天使：「為咗撮成好事，身邊朋友及家人都一呼百應，壯丁出錢又出力幫手，sponsor靚衫、汽球、化妝，而弟弟就負責接送等。」因為明蔚病情轉差，影相有難度，Color強調唔想影到佢有病容。「其實佢o依家除咗講唔到嘢，唔可以直接表達外，右眼眼球會不停咁轉動，而且眼、鼻、口不停流口水、膿水、眼水及鼻涕。化妝師要好細心咁幫佢化眼妝，逐小逐小幫佢黐眼睫毛。我就邊拍邊幫佢抹分泌物，我媽咪就從旁遞上紙巾同埋垃圾膠袋。因為我都係重病過來人，唔會怕污糟邋遢。」



輸血後發燒



Color透露拍攝當日明蔚心情興奮，狀態大勇，不停大擺甫士，加埋汽球、鞦韆、粉紅羽毛等道具配合，拍出預期效果。「好彩我出名係攝影快槍手，腦海早有storyboard，尤其要盡量避重就輕，避過右眼眼珠及面癱位置，所以快手快腳喺兩個鐘頭內完成。明蔚最like做咗甜美少女，盪住粉紅鞦韆好浪漫，好有少女味。」不過，Color愈講愈Sad，指Sarena影完相後因為血小板過低再入院輸咗兩包血，輸血後再發高燒，生命垂危。「因為癌細胞影響到李明蔚呼吸、吞嚥及眼部活動，Sarena長期食唔到嘢，要打碎食物，細細塊慢慢吞，相當辛苦，而且患處會劇痛。o依家佢停止一切中西醫治療，採取紓緩療法，長期Keep住輸血續命，現階段對Sarena嚟講，每日都係賺番嚟，佢再冇未了願。」記者傳短訊向李明蔚了解病情，她簡短回應表示：「好點了，休息中，明天去驗血。」



