帶妻女齊赴新西蘭拍MV ﻿陳柏宇﻿﻿興奮阿女無扭計﻿

陳柏宇（Jason）早前為拍新歌MV遠赴新西蘭取景，仲帶埋太太符曉薇（Leanne）和女兒Abigail同行，雖然往來拍攝地點舟車勞動，但囡囡都完全冇扭計，事關Jason好識做，一有空檔即帶愛女去踏青、睇動物，樂在其中的他都話出Trip有「囡」陪好開心！採訪：黎寶倫







陳柏宇去年底推出新專輯《Anyone But Jason》，唱片公司更大手筆讓Jason與團隊遠赴新西蘭10天，為新歌《本能寺》、《最後一個收費亭》拍MV，其中大隊仲去到激流島的亂石崗、Owhanake Coastal及Orapui Road等地取景，能夠一睹大自然美景，首次去新西蘭的Jason固然興奮，但都不及太太符曉薇和女兒Abigail能夠同行咁開心！



由於今次拍攝地點路途遙遠，拍攝團隊每日都要一早出發，其間搭車又搭船，來回都要4粒鐘，幸有一大班哥哥姐姐陪玩，Abigail也沒有扭計，Jason笑謂：「雖然今次長途跋涉，但因為長期都好熱鬧，囡囡每日返到屋企即刻瞓，所以一啲都冇扭計，正！」他又自爆除了頭三日行程較緊密外，其餘時間都好Relax，一家三口仲有機會去踏青、睇小動物，「好少出Trip拍嘢係咁『他條』，我哋成日都有得瞓晏覺，同埋好多時間去玩，我哋仲去咗睇羊同馬，個女都玩得好開心！」



難得景色優美，Jason亦充當攝影師為妻女影相，惜他經常捕捉別人的「NG Look」，今次仲連手指都「亂入」，Leanne都忍不住寸爆：「陳生攝影技術又高咗。」見當中有些相很有專業水準，問他是否親自操刀？



Jason即避談笑道：「有時老婆影，有時我影囉，其實o依家電話科技好好，就算本身影得唔係好靚，只要有部電話就幫到手，有電話就無敵㗎喇！」



