  • 2020年1月13日 星期一
  • 19º
  • 78%
熱門： 季炳雄蔡英文黃毓民武漢肺炎李明蔚

日報新聞 > 娛樂

J.Arie迷上人夫 恨同陳豪拍劇

2020-01-13 列印
■J.Arie希望往後可以有更多演戲機會。
■陳豪愈老愈型，難怪迷到J.Arie。資料圖片
Previous Next

　　J.Arie（雷深如）前晚舉行迷你音樂會，她表示七年前出道開騷後，直至現在再次開個人騷，J.Arie指年中會參與國際性音樂會，亦已申請借用該場地開騷。

　　簽約為邵氏旗下的J.Arie，表示等待拍劇機會，但公司已安排了幾場騷讓她演出。她說：「原本諗住拍戲機會多，估不到公司幫我接到幾場騷。如果拍劇的話，希望可以唱到片尾曲或主題曲。」至於想同那位合作？J.Arie坦言最想跟「人夫」陳豪拍劇，當年劇集《洛神》同電影《賭神3之少年賭神》，令她喜歡對方，特別演奸角；另一位就是古天樂。她說：「睇《尋秦記》喜歡古仔，我同他講八歲時睇他，他畀咗一個手勢！咩手勢就大家估啦！」

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd