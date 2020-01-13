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澄清《乜代宗師》非合拍片 黃子華賣樓拍戲自嘲傻佬

2020-01-13 列印
■《乜代宗師》將在年初一上映。
■子華在網上拍片，自爆賣樓拍電影。
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　　黃子華自編自導自演的賀歲檔電影《乜代宗師》將於大年初一上映，近日有網民發起罷看，原因是有指電影為了製作人員的人工問題，要改在深圳取景，並非香港人的電影。黃子華昨日在社交網拍片解釋，更透露要賣樓拍戲，他語帶激動地表示自己不單分毫未取，更叫所有工作人員收平點，因為在香港拍攝成本太貴，即使賣樓都只夠錢在香港拍15日，而他的電影需要拍50日。

　　子華又強調《乜》並非合拍片，「我想自由自在拍戲，無論題材、表達手法，我不想有人去控制我點去拍，套戲由香港人投資、香港人賣樓、畀香港人睇。」子華又說無信心電影能夠翻本，「全行都認為我是儍佬，賣樓去拍一部99%無得翻本的戲，我將真實情況講畀大家聽，睇唔睇，唔係好緊要。」

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