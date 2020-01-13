﻿「最受歡迎女角色」鬧雙胞 千嬅施嬅齊獲獎 馬國明《白色強人》首奪視帝 惠英紅《鐵探》處女封后

無線（TVB）年度盛事、《萬千星輝頒獎典禮2019》昨晚在將軍澳電視城舉行，金像影后惠英紅憑《鐵探》以大熱姿態首奪TVB視后大獎，而多次失落視帝寶座的馬國明憑《白色強人》終首度榮封TVB視帝！「最受歡迎女角色」今年鬧雙胞，分別由楊千嬅憑《多功能老婆》、李施嬅憑《金宵大廈》同獲該獎！



金像影后惠英紅相隔十年再拍港劇《鐵探》，昨晚在《萬千星輝頒獎典禮2019》（部份得獎名單見附表）中，憑該劇以大熱姿態首奪無線「最佳女主角」大獎。紅姐昨日專程由杭州返港支持頒獎禮，今日即要飛往北京開工，提到不少人希望她大滿貫，她笑謂拿不到舞台劇獎，但會繼續努力。



馬明聞獲獎「天然呆」



多次獲提名無線視帝的馬國明，昨晚終憑《白色強人》首奪「最佳男主角」殊榮，獲悉得獎更露出「天然呆」招牌表情，台下一班男藝員站立鼓掌替他高興，陪他上台的好兄弟林子善直言多年前就應獲視帝。馬明下台時獲一眾花旦小生逐一握手恭賀，但舊愛胡定欣就離座未見有互動。



李施嬅則憑大熱劇集《金宵大廈》獲「最受歡迎女角色」獎，是入行16年來首次獲獎，她亦與劇中拍檔陳山聰奪得「最受歡迎電視拍檔」獎，她在台上提到去年約滿後，做夢也沒料到會獲獎！今年的「最受歡迎女角色」鬧雙胞，另一位得獎者就是，憑《多功能老婆》同獲該獎的楊千嬅。



周柏豪亦憑《多功能》獲「最受歡迎男角色」獎，由他主唱的該劇歌曲《讓愛高飛》更獲「最受歡迎電視歌曲」獎。他在台上大讚現實中的老婆是全能老婆，但他其後因身體不適要由袁偉豪等人扶走，他透露自己沒去過內地，近日因未知原因發高燒兩度入院，完騷後會再入院。



張振朗張曦雯「飛躍進步」



有「地獄黑仔王」封號的張振朗奪得「飛躍進步男藝員」，他在台上向媽咪致謝，其後就自嘲獲獎是「破地獄」，已提名五、六年，終於飛起感振奮，估不到會得獎。「飛躍進步女藝員」得主張曦雯就坦言曾幻想得獎，但上台就呆了，因要向太多人致謝，揚言下個目標是爭視后！



「御用癲婆」趙希洛憑《金宵大廈》憶子成狂角色勇奪「最佳女配角」獎，在台上激動爆哭，而因在嘉賓席聊不停的黃智雯被司儀鄭裕玲罰上台頒獎，智雯宣佈老友趙希洛得獎時亦激動落淚。周嘉洛就憑《愛‧回家之開心速遞》金城安一角奪得「最佳男配角」獎，他直言有準備得獎感言，特別感謝養育自己20多年的媽媽。



《萬千星輝頒獎典禮2019》



得獎（部份）名單



最佳劇集：



《白色強人》



最佳男主角：



馬國明《白色強人》



最佳女主角：



惠英紅《鐵探》



最受歡迎電視男角色：



周柏豪《多功能老婆》



最受歡迎電視女角色：



李施嬅《金宵大廈》/楊千嬅《多功能老婆》



飛躍進步男藝員：



張振朗



飛躍進步女藝員：



張曦雯



最佳男配角：



周嘉洛《愛‧回家之開心速遞》



最佳女配角：



趙希洛《金宵大廈》



最受歡迎電視拍檔：



陳山聰、李施嬅《金宵大廈》



萬千光輝演藝人大獎：



劉丹



