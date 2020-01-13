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﻿劉丹入TVB逾半世紀 生日開齋獲演藝人大獎

2020-01-13 列印
■劉丹獲頒「萬千星輝演藝人大獎」，適逢是他的農曆生辰。
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  劉丹昨日獲頒「萬千星輝演藝人大獎」，適逢是他的農曆生日，旁邊的單立文即帶領大家大唱生日歌，劉丹說：「做這行好奇怪，拍的時候覺得辛苦，但一見到作品反應好又很有滿足感，我好好彩，可以以自己喜歡的工作作為終身事業。」最後更多謝高層曾勵珍，笑指對方雖然很惡，但她是為大家好，且好佩服對方的工作能力。

  劉丹受訪時表示，兒子劉愷威已回港，一家人會食飯慶祝：「得獎是最好的生日禮物，我入TVB 50幾年，從未攞過獎，一攞就是大獎，真的好開心。生日願望就係希望再攞多幾個獎，新人獎就攞唔到啦，但係仲有其他獎！」
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