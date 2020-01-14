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首度封利是孝敬父母 ﻿姜濤﻿﻿取笑Anson Lo孤寒﻿

2020-01-14 列印
■姜濤自言今年賺到錢，可以令爸爸輕鬆一點。
■姜濤與Anson Lo今年會首度封利是給父母。
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　　姜濤及盧瀚霆（Anson Lo）昨日出席活動時，大談今年農曆年會封利是孝敬父母，而Anson一時口誤，指會封三位數字，立即被姜濤取笑竟然比他還要孤寒。本報記者

　　組合MIRROR成員姜濤及盧瀚霆（Anson Lo）昨日出席新春活動，Anson Lo透露每年年初一都要跪在廳中跟父母拜年，起碼要講十多句祝福語才收貨。他又大呻利是一年比一年少，皆因他已有賺錢能力，今年亦會封利是孝敬父母。當Anson Lo口誤指封三位數字利是時，姜濤即笑說：「嘩！你比我更孤寒喎！」姜濤隨即解釋MIRROR中是自己最孤寒，但今年也會首次封利是給父母，預算封四位數字。他說：「爸爸以往要周圍去搵錢，少跟我與媽媽一起過年，今年我開始賺錢了，爸爸可以輕鬆一點，留港過年。（封利是給經理人花姐？）花姐講心不講金，請食飯得㗎喇！」

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