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遺作《Hello》MV曝光　 具荷拉寫真4月推出

2020-01-14 列印
　　韓國女團KARA前成員具荷拉，去年11月24日於住所自殺身亡，終年28歲。具荷拉在去世前幾個月簽約日本事務所，發展日本演藝事業，可惜其後返韓時在家中輕生。而她所屬的日本尾木事務所，就公開她生前最後拍攝的遺作MV，並宣佈會在4月推出紀念寫真集。

　　具荷拉生前為新曲《Hello》拍攝的MV昨日曝光，她有參與填詞，想借歌詞向粉絲表達感謝之意，並以她最愛的東京夜景作背景。至於具荷拉生前亦計劃推出寫真集，並已在去年10月及11月沖繩及首爾取景拍攝，其事務所指該寫真集將在4月推出，作為對具荷拉的紀念。

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