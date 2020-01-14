再接受拘留前審訊 勝利脹爆現身法院

韓國天團BIGBANG前成員勝利，去年因涉嫌安排性招待、挪用公款等多宗罪，被警方拘捕及調查。去年5月，檢方曾向法院申請拘留勝利， 但被法院駁回，勝利當時雖然甩身，但警方繼續調查八個月後，檢方終在上周再向法院提出以七項罪名申請對勝利的拘留令。昨日勝利出庭接受拘留前審訊，他於早上約10時半現身首爾中央地方法院，久沒露面的他被指發福不少。



勝利在下車之後，見到有記者即稍為放緩腳步，但沒答記者的問題就進入法院。勝利被問話約兩個半小時之後離開法院，他向記者稍露微笑，然後到首爾拘留所，等候是否需要拘留的結果，據指結果要到今日凌晨才有判決。



