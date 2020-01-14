﻿惠英紅封后誓再拍劇 馬明稱帝喜獲粉絲加冕

馬國明前晚終在無線（TVB）舉辦的《萬千星輝頒獎典禮2019》首嘗TVB視帝滋味，台前幕後紛報以歡呼，馬明亦露出招牌「天然呆」搞笑表情，並謙虛地說前輩劉丹等攞獎等足52年，自己是小巫見大巫！



馬國明等足12年，前晚終嘗願憑《白色強人》首度榮封無線視帝，宣佈賽果時馬明露出招牌「天然呆」表情，他笑說：「真的沒想過得獎，（會否「戒呆」？）哈哈，其實都不算好呆，之後會台前幕後慶功。」他得獎一刻台前幕後齊齊歡呼，可說是實至名歸，馬明笑說：「有沒有獎都當自己贏了，實在有太多人愛錫我。（等12年覺得好耐？）聽到丹爺（劉丹）說，等了足足52年，我是小巫見大巫，之前都只是提名，可能演醫生特別旺我啦！我不算等好耐，只是特別好運。」數十名粉絲早在電視城外等候為馬明慶祝，粉絲更送上自製皇冠給「視帝」馬明戴上，並大開香檳慶祝。



三屆香港電影金像獎及一屆金馬獎影后惠英紅，前晚以大熱姿態首度榮封TVB視后，9月演出舞台劇《玻璃動物園》的她笑言，還差個舞台劇獎，又透露希望多拍有質素劇集！



楊千嬅前晚和李施嬅同獲「最受歡迎電視女角色」獎，她笑言可開拍《多功能奶奶》，能否奪「視后」則會隨緣！



周柏豪前晚帶病出席頒獎禮，一度需要袁偉豪扶落台，發高燒仍堅持出席的他，完騷後即再入院，昨日則在社交網上載病榻上打點滴的，經檢查後證實因扁桃腺發炎致發燒。有網民指他前晚發高燒，露面時卻未見有戴口罩，更在台上和小演員擁抱緊密接觸，防疫意識明顯不足。