﻿韓片《上流寄生族》攬6獎提名 《小丑》華堅《星夢》雲妮 問鼎奧斯卡帝后

奉俊昊執導的韓片《上流寄生族》就打破亞洲電影作品入圍奧斯卡的紀錄，獲得包括最佳電影、最佳導演、國際電影、美術設計、原創劇本和剪接等獎項提名！
《魔雪奇緣2》未入圍最佳動畫
早前憑《小丑》勇奪金球影帝的華堅馮力士（另譯：祖昆馮力士），憑該片大熱入圍角逐奧斯卡影帝，《從前，有個荷里活》的里安納度狄卡比奧、《婚姻故事》的阿當哉華、《萬千痛愛在一身》的安東尼奧班達拉斯及《教廷白煙》的Jonathan Pryce，均是他奪取影帝小金人的勁敵！
影后提名方面，出爐金球影后雲妮絲維嘉憑《星夢女神︰茱地嘉蘭》入圍，她的對手包括有《爆炸性醜聞》的查理絲花朗、《婚姻故事》的史嘉莉祖安遜等，但另一位憑《別告訴她》奪得金球影后的Awkwafina則未獲提名角逐奧斯卡影后。最佳動畫方面，熱爆全球的《魔雪奇緣2》爆冷未有入圍，《反斗奇兵4》、《馴龍記3》、金球獎最佳動畫片《Missing Link》則有份爭獎。
《第92屆奧斯卡頒獎典禮》
提名（部份）名單
最佳電影
《上流寄生族》
《JOKER小丑》
《愛爾蘭人》
《婚姻故事》
《小婦人》
《陽光兔仔兵》
《1917：逆戰救兵》
《從前，有個荷里活》
《極速傳奇：褔特決戰法拉利》
最佳男主角
華堅馮力士《JOKER小丑》
阿當哉華《婚姻故事》
Jonathan Pryce《教廷白煙》
安東尼奧班達拉斯《萬千痛愛在一身》
里安納度狄卡比奧《從前，有個荷里活》
最佳女主角
雲妮絲維嘉《星夢女神：茱地嘉蘭》
查理絲花朗《爆炸性醜聞》
史嘉莉祖安遜《婚姻故事》
茜爾莎羅倫《小婦人》
Cynthia Erivo《Harriet》