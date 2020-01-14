﻿韓片《上流寄生族》攬6獎提名 《小丑》華堅《星夢》雲妮 問鼎奧斯卡帝后

第92屆奧斯卡頒獎典禮提名名單，昨晚由影星John Cho和Issa Rae負責宣讀，《JOKER小丑》最威水，獲最多、共11項提名，包括：最佳電影、導演、改編劇本、剪接、聲音剪接、混音等獎項；而《從前，有個荷里活》、《1917：逆戰救兵》和《愛爾蘭人》均獲10項提名，可見今年強片林立，實力非常接近！



奉俊昊執導的韓片《上流寄生族》就打破亞洲電影作品入圍奧斯卡的紀錄，獲得包括最佳電影、最佳導演、國際電影、美術設計、原創劇本和剪接等獎項提名！



《魔雪奇緣2》未入圍最佳動畫



早前憑《小丑》勇奪金球影帝的華堅馮力士（另譯：祖昆馮力士），憑該片大熱入圍角逐奧斯卡影帝，《從前，有個荷里活》的里安納度狄卡比奧、《婚姻故事》的阿當哉華、《萬千痛愛在一身》的安東尼奧班達拉斯及《教廷白煙》的Jonathan Pryce，均是他奪取影帝小金人的勁敵！



影后提名方面，出爐金球影后雲妮絲維嘉憑《星夢女神︰茱地嘉蘭》入圍，她的對手包括有《爆炸性醜聞》的查理絲花朗、《婚姻故事》的史嘉莉祖安遜等，但另一位憑《別告訴她》奪得金球影后的Awkwafina則未獲提名角逐奧斯卡影后。最佳動畫方面，熱爆全球的《魔雪奇緣2》爆冷未有入圍，《反斗奇兵4》、《馴龍記3》、金球獎最佳動畫片《Missing Link》則有份爭獎。



《第92屆奧斯卡頒獎典禮》



提名（部份）名單



最佳電影



《上流寄生族》



《JOKER小丑》



《愛爾蘭人》



《婚姻故事》



《小婦人》



《陽光兔仔兵》



《1917：逆戰救兵》



《從前，有個荷里活》



《極速傳奇：褔特決戰法拉利》



最佳男主角



華堅馮力士《JOKER小丑》



阿當哉華《婚姻故事》



Jonathan Pryce《教廷白煙》



安東尼奧班達拉斯《萬千痛愛在一身》



里安納度狄卡比奧《從前，有個荷里活》



最佳女主角



雲妮絲維嘉《星夢女神：茱地嘉蘭》



查理絲花朗《爆炸性醜聞》



史嘉莉祖安遜《婚姻故事》



茜爾莎羅倫《小婦人》



Cynthia Erivo《Harriet》







