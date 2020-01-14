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﻿韓片《上流寄生族》攬6獎提名 《小丑》華堅《星夢》雲妮 問鼎奧斯卡帝后

2020-01-14 列印
國際影壇盛事、第92屆奧斯卡頒獎典禮將於香港時間下月10日舉行，昨晚大會宣佈各獎提名名單，《JOKER小丑》獲最多、11項提名，奉俊昊執導韓片《上流寄生族》入圍6獎，當中包括最佳電影和最佳導演等獎項，亦打破亞洲電影作品獲奧斯卡提名爭獎數目的紀錄。圖：劇照 ■出爐金球影后雲妮勁敵當前，未知能否憑《星夢》再封后！
■華堅憑《JOKER小丑》提名奧斯卡影帝。
■韓片《上流寄生族》獲最佳電影等獎項提名。
■《從前》男主角里安納度（右）獲提名爭帝，同片的畢彼特亦入圍爭男配角獎。
■史嘉莉祖安遜憑《婚姻故事》角逐影后小金人。
■《1917》入圍角逐最佳電影、最佳導演及原創劇本等10獎。
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第92屆奧斯卡頒獎典禮提名名單，昨晚由影星John Cho和Issa Rae負責宣讀，《JOKER小丑》最威水，獲最多、共11項提名，包括：最佳電影、導演、改編劇本、剪接、聲音剪接、混音等獎項；而《從前，有個荷里活》、《1917：逆戰救兵》和《愛爾蘭人》均獲10項提名，可見今年強片林立，實力非常接近！

  奉俊昊執導的韓片《上流寄生族》就打破亞洲電影作品入圍奧斯卡的紀錄，獲得包括最佳電影、最佳導演、國際電影、美術設計、原創劇本和剪接等獎項提名！

《魔雪奇緣2》未入圍最佳動畫

  早前憑《小丑》勇奪金球影帝的華堅馮力士（另譯：祖昆馮力士），憑該片大熱入圍角逐奧斯卡影帝，《從前，有個荷里活》的里安納度狄卡比奧、《婚姻故事》的阿當哉華、《萬千痛愛在一身》的安東尼奧班達拉斯及《教廷白煙》的Jonathan Pryce，均是他奪取影帝小金人的勁敵！

影后提名方面，出爐金球影后雲妮絲維嘉憑《星夢女神︰茱地嘉蘭》入圍，她的對手包括有《爆炸性醜聞》的查理絲花朗、《婚姻故事》的史嘉莉祖安遜等，但另一位憑《別告訴她》奪得金球影后的Awkwafina則未獲提名角逐奧斯卡影后。最佳動畫方面，熱爆全球的《魔雪奇緣2》爆冷未有入圍，《反斗奇兵4》、《馴龍記3》、金球獎最佳動畫片《Missing Link》則有份爭獎。

《第92屆奧斯卡頒獎典禮》

提名（部份）名單

最佳電影

《上流寄生族》

《JOKER小丑》

《愛爾蘭人》

《婚姻故事》

《小婦人》

《陽光兔仔兵》

《1917：逆戰救兵》

《從前，有個荷里活》

《極速傳奇：褔特決戰法拉利》

最佳男主角

華堅馮力士《JOKER小丑》

阿當哉華《婚姻故事》

Jonathan Pryce《教廷白煙》

安東尼奧班達拉斯《萬千痛愛在一身》

里安納度狄卡比奧《從前，有個荷里活》

最佳女主角

雲妮絲維嘉《星夢女神：茱地嘉蘭》

查理絲花朗《爆炸性醜聞》

史嘉莉祖安遜《婚姻故事》

茜爾莎羅倫《小婦人》

Cynthia Erivo《Harriet》



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