做好心理準備生B DaDa望幾年內成事

陳靜（DaDa）和余安安前晚出席電影《Baby復仇記》映後座談會，安安與DaDa在戲中演兩婆媳，安安笑謂看到戲中懷孕的DaDa，回想起自己當年懷孕的情形，「戲中講大肚婆發噩夢的經歷我都試過，做媽咪都會擔心BB的健康，日思夜想會好怕，真的會一身冷汗地紮醒。」



沒有懷孕經驗的DaDa表示不會被懷孕時的不便嚇怕，反而了解更多細節，她說：「我心理上都準備好生BB，但還欠缺穩定的緣份，等穩定點再算。（想幾歲前生？）以前想26歲，但現在已過了一段距離，但都希望是這幾年的事。（男方都準備好？）相信他都有想法，會再研究。」問到安安可會傳授生BB的貼士給DaDa？她即笑言要講好耐，又說女兒都準備好做媽咪，自己亦期待做婆婆。



