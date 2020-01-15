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完成《利瑪竇》鬆一口氣 王梓軒請同事遊日本

2020-01-15 列印
■王梓軒演完八場舞台劇《利瑪竇》，笑言要放十日大假。
■梓軒開心林家棟現身撐場。
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　　王梓軒主演一連八場音樂舞台劇《利瑪竇》part 2，日前圓滿結束，梓軒已大半年沒放假，忙得體重跌至145磅新低，完成入行十周年個唱及舞台劇，終可鬆一鬆，放十日大假。

　　王梓軒會請同事一齊遊日本，讓大家真真正正休息，更無條件任大家計劃假期，然而經理人深夜發短訊給他，反問他的預算叫大家怎玩得盡興，他笑言好冤枉，叫經理人想玩多些就加碼，他覺得只要同事們玩得開心就值得。另外，《利瑪竇》將於7月改以中樂團音樂會方式再演出，梓軒繼續做男主角。

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