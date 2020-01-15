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馮允謙為型Post跳到成身汗

2020-01-15 列印
■馮允謙跳足幾百次拍新碟封面。
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　　馮允謙加盟寰亞音樂首張唱片《DETOUR》將在農曆新年前推出，因為攝影師想要用比較特別的方式來表達「跌」的感覺，馮允謙需要在彈牀上跳躍跌倒幾百次，他說：「你見我在彈牀不停跳，就是要做到攝影師要求的效果，同事說今次拍攝會表現我好型的一面，原來係跌到頭髮飛起晒，成身大汗咁型。」

　　馮允謙為以最佳狀態影唱片封套，積極操練提升自己，除了戒口外，更要改變生活習慣，自言較以往更有活力。

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