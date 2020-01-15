《夢幻街少女》拍真人版 清野菜名松坂桃李孭飛

1995年吉卜力動畫《夢幻街少女》宣佈開拍真人版，將由25歲女星清野菜名和31歲的松坂桃李主演。故事發生在原作動畫的10年後，已24歲的女主角月島霞，在出版社當兒童小說的編輯，已放棄了小說家的夢想，只為銷量而努力，而一直在海外追尋夢想的天澤聖司，則與月島霞逐漸疏遠。



10年前，喜愛閱讀14歲的月島霞到圖書館借書時，發現借閱卡上總有15歲男主角天澤聖司的名字，之後二人因圖書而發展出青春的愛情故事，當年只有14歲的男星高橋一生更為天澤聖司一角配音。電影由日劇《仁醫》導演平川雄一朗執導，將於9月18日在日本公映。



