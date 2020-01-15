恭喜馬國明首奪視帝 葉璇自爆已有追求者

葉璇昨日到電台接受訪問，分享理財話題，透露主要是投資買藍籌股。



對於「殼王」陳國強傳出擬辭任無線行政主席的消息，問到和對方有沒有聯絡？她稱一向不熟悉，亦不知有關消息。但她不忘恭喜早年經常合演情侶的馬國明，日前首奪無線視帝寶座。談及馬明已回復單身可以約會他，葉璇笑言自己也有追求者，相信馬明會選擇高質素、有氣質及有學歷的對象，不需要搵她呢！



問到與「小默先生」的關係？葉璇說月前已在社交平台交代和平分手，始終異地情較難維繫，但可以做朋友，將來年紀大不用考慮事業問題，可能再拍拖。葉璇現時中港兩邊走，笑言四海為家，香港及杭州也是她的家！



