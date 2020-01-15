﻿決定離巢不涉政治取向 視后田蕊妮覓新挑戰不續約TVB

《星島日報》的《名人雜誌》早前報道率先揭露，曾憑《巨輪》奪得無線（TVB）視后大獎的田蕊妮將離巢，阿田昨日錄影新春節目時，終開腔承認個多月約滿無線後，將不會續約或改簽部頭約，她亦否認是和自己的與政治取向有關。阿田又坦言，希望「出走」挑戰自己，但避談是否轉投古天樂旗下。







田蕊妮、李佳芯（Ali）及蕭正楠等，昨日齊錄影新春節目，阿田透露新年將與老公杜汶澤到印尼朝聖，笑言近半年忙於旅行，十足瞬間看地球！



談到缺席日前的無線台慶頒獎禮疑離巢在即？阿田解釋因旅行才缺席，但直認尚有個多月便與TVB完約，「不用太可惜，聚散是自然定律，我跟TVB關係良好，TVB亦是一個很好的平台。其實我在TVB已12年，比我在亞視還要久，要合作的監製及演員都合作過，我想看看自己有何進步空間，給自己一點衝擊，看看外面的世界！」



否認「裸辭」：我有着衫！



問到有否不捨？阿田說：「這個圈永遠是圓的，不知將來會否再見。（提早解約？）不是，正常完約。（改簽部頭約？）沒有，我不是喜歡留後路的人，想要些新挑戰及衝擊。（無線有否挽留？）有傾，過程愉快。（與政治取向有關？）不關事。」有傳她或會加盟古天樂的公司，阿田即古仔上身搞笑道：「傳聞我不回應。（你是否裸辭？）我有着衫㗎！哈哈！有些新計劃要落實了才講。」



李佳芯不捨好友離巢



李佳芯則表示，將在新一年實踐製作方面的願望，笑問是否要結婚？她說：「不是啦！我沒說過期待結婚。（先生仔？）不會，但有另一個『BB』準備出世。」談到阿田宣佈將離巢，佳芯坦言兩人合作《誇世代》後成為好友，很不捨得阿田離開，亦為失去好對手及好前輩感可惜，但定會延續友誼。問到阿田離巢有否啟發她有新計劃？佳芯說：「不會，但合約總有完結一日，我的合約還有一段時間呢！」



曾與阿田合作《巨輪》的蕭正楠，笑指阿田不是息影，不會為她離巢感到可惜，大家或以另一種模式合作，皆因在港拍劇的話TVB是首選，他又說：「我份約不算好長，老婆（黃翠如）份約仲長我少少，哈哈！」