﻿憔爆避談老婆涉出軌 魏駿傑社交網宣告「離婚」

現年52歲的魏駿傑與來自重慶的嫩妻張利華結婚10年，近年屢傳婚變，有指張利華背夫出軌，近日更斷正被拍到和外籍新歡在的士內親熱，她事後坦承夫妻早已分房。老婆被揭涉偷食後，魏駿傑亦被發現社交網的感情狀態已轉為「離婚」。



記者昨晨在魏駿傑位於西貢的獨立屋寓所外守候，約在10時許，見他駕車返回寓所，原來他與朋友出外買餸，外傭落樓迎接他，將他剛買回來的東西拿入屋內。魏駿傑戴上墨鏡及口罩仍難盡掩憔悴面容，他見到記者時即說：「Hello，早晨。」問他可否開腔回應老婆涉出軌的風波？他只說：「Thank you！」並合十似示意不要再追問，然後一支箭匆匆步上梯級走入寓所。