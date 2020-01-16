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捲入朱鎮模尋歡醜聞　玄彬搜集資料告造謠者

2020-01-16 列印
■玄彬與張東健私交甚篤，被捲入朱鎮模撩女開房傳聞。
■朱鎮模的聊天紀錄被公開，引發醜聞。
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　　韓星朱鎮模日前遭黑客公開手提電話聊天內容，他疑約男星好友尋歡，並分享多名性感女子的照片，其圈中好友張東健和玄彬都受牽連，昨更有報道指因玄彬要處理朱鎮模的醜聞，導致他和孫藝珍主演的劇集《愛的逼降》於兩周前要停播兩集，玄彬的所屬經紀公司否認傳聞，並發聲明表示正收集各種虛假事實和惡意謠言資料，將採取法律行動。

　　張東健則於本月7日與太太高素榮及子女到夏威夷度假，有傳他們就避開傳媒追訪而出走，二人在機上更分開坐，入境夏威夷時他們亦全程無對話。

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