望港人發揮獅子山精神 葉振棠方伊琪農曆年開騷

美國總統特朗普和中國國務院副總理劉鶴，於華盛頓時間上午十一時半在白宮簽署首階段貿易協議。美國總統特朗普在簽署協議前的記者會上發言，讚揚這是一項重大的協議，並向中國國家主席習近平表示感謝，稱習近平為非常好的朋友。特朗普指出，中方未來兩年將會採購超過二千億美元美國商品及服務，又說將在「不太遠的將來」出訪中國。 中美代表在白宮簽署首階段貿易協議，兩國二百多名政商界代表出席簽署儀式。美國總統特朗普在簽署協議前的記者會上發言，讚揚這是一項重大的協議。他又形容，中美首階段貿易協議為「糾正過去的錯誤，並為美國工人、農民、家庭帶來經濟上的正義和安全的未來」。 特朗普指出，中方未來兩...

2020-01-16