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望港人發揮獅子山精神 葉振棠方伊琪農曆年開騷

2020-01-16 列印
■葉振棠今年選擇留港過年開騷。
■方伊琪望大家能發揮獅子山精神。
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　　葉振棠和方伊琪將於今個農曆新年舉行《獅子山下金曲情演唱會》，與一眾歌迷歡度新年，他們希望香港人在新一年可以重新出發，繼續發揮「獅子山下」不屈不撓的奮鬥精神，更鼓勵大家從逆境中發揮香港人的互助精神。

　　葉振棠和方伊琪表示以往農曆新年多到外地登台，今年反而想留在香港過年，剛好製作公司能夠作出安排，他們便立即拍板開騷，到時會與觀眾歌迷一起過春節，他們還透露將在演唱會中與觀眾互動，務求令大家開開心心賀鼠年。

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