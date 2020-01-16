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年底婚禮一切從簡 何雁詩北美酒莊嫁鄭俊弘

2020-01-16 列印
■鄭俊弘和何雁詩常分享外遊蜜照。
■鄭俊弘及何雁詩暢談婚禮安排。
■鄭俊弘與何雁詩在今年元旦宣佈婚訊。
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　　鄭俊弘與未婚妻何雁詩日前接受TVB娛樂新聞台節目《Star Talk》訪問，大談元旦宣佈今年底結婚的感受。講到婚期，他們決定年尾於美加地區的酒莊舉行婚禮，主要和家人朋友分享，不會大排筵席，笑指很怕婚禮要表演和唱歌，所以一切從簡。

　　鄭俊弘直言，希望有很好的回憶給何雁詩和自己，早前決定旅行時求婚，笑指求婚比第一次開演唱會更緊張，又擔心如果過關時被檢查行李，而被女友發現戒指，幸好最後順順利利。何雁詩稱為鄭俊弘學煮中餐，「以前我煮西餐多；我們又好鍾意食越南河粉，去美國時餐餐食越南河粉，返港後都有研究點整湯底，希望可以食回那一種味道。」

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