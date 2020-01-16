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梁詠琪趁留港度歲 教導女兒傳統習俗

2020-01-16 列印
■GiGi笑言和女兒常在家爭住播歌。
■GiGi與Fans影大合照留念。 網上圖片
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　　梁詠琪（GiGi）前晚錄影ViuTV音樂節目《Chill Club》，獲眾多Fans捧場，她透露新歌《平安夜》反應不俗，預計做夠10首廣東歌出碟，農曆新年則會留港度歲，趁機向4歲女兒Sofía灌輸中國傳統習俗知識，例如帶她到親戚家拜年及斟茶給長輩等等，亦不想女兒太過「鬼妹仔」！

　　GiGi笑言女兒也懂唱新歌，最近就愛聽外國少女歌手的Hit歌，兩母女經常在家爭播歌，要猜包剪揼定勝負，GiGi亦有播《短髮》及《膽小鬼》等歌讓女兒學普通話。另外，GiGi指香港現時較少音樂節目，她聽聞《Chill Club》質素高兼有現場樂隊伴奏，就如回到當年出騷的感覺。她又透露，《平安夜》會推出新版，感謝公司揼本製作。

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