  • 2020年1月16日 星期四
  • 21º
  • 79%
熱門： 煙花電槍消委會強姦武漢肺炎

日報新聞 > 娛樂

離巢外闖迎新挑戰 田蕊妮：開懷大笑！

2020-01-16 列印
■田蕊妮在社交網分享笑容燦爛的新相。
■田蕊妮上年償願舉行首次個人演唱會，並邀得爸爸擔任表演嘉賓。資料圖片
Previous Next

　　繼老戲骨劉江日前於無線萬千星輝頒獎禮當晚，透露不再與無線續約，離開服務32年的無線後，歌手出身踏上星途、曾獲無線視后獎的田蕊妮，前日亦宣佈將結束與無線的12年賓主關係，不少粉絲都感到可惜和不捨。田蕊妮接受訪問時表示，希望向外闖嘗試新挑戰，又強調離開跟政治無關，新動向要待落實後才會公佈，她的決定亦獲老公杜汶澤支持。

　　田蕊妮昨日在個人社交網分享靚相，並留言：「大千世界，變幻無常！捉不到，抓不住！與其執以為實，倒不如放下自在，開懷大笑！」不少粉絲都留言支持，紛祝福她有更好的發展！

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd