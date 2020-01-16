力撐許志安盡快復出 吳國敬：我一定赴湯蹈火

吳國敬昨日錄影ViuTV音樂節目時透露，早前與容祖兒及漢洋到曼谷登台，他說多年沒推出新曲，皆因自己視作品如子女，希望等到好歌手才「割愛」，目前已珍藏了4、50首好歌不捨得推出。



吳國敬說：「最近有電影人欣賞我寫的歌曲《無名小卒》，對方表明會為此創作一個好劇本，我才捨得賣！」問到會否為好友許志安獻出珍藏，挽救他因「安心偷食事件」而陷低迷的事業？吳國敬說：「如果他有需要，我一定赴湯蹈火，希望安仔能盡快跟大家見面啦！（有否聯絡？）我較少，張衛健跟他多聯絡。（健仔輔導安仔？）都需要嘅，始終他們很老友，又是教徒，總之大家也關心他。」



