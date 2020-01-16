﻿靠枴杖走路 右手失活動能力 70歲劉松仁疑似中風

去年10月14日「登七」的資深藝人劉松仁最近完成夢想，上周日（12日）剛完成音樂劇《利瑪竇》part 2的8場演出，停工兩年多籌備的心血傑作叫好叫座，唯一美中不足的，就係今次重演的松哥身體狀況已大不如前，要撐住枴杖走路。本報記者追蹤松哥3日，成個人瘦晒的他因為右腳無力要靠枴杖輔助走路，右手長期緊握住拳頭，食指和尾指又不能完全屈曲，疑似中風。記者問松哥的健康狀況，他只輕描淡寫，笑住回應：「係……整親！」對於康復進展？他猶豫說：「希望係康復中啦。」



本報收到獨家消息，其實去年4月共12場《利瑪竇》Part 1公演過後，身兼策劃、導演及創作，孭重飛的松哥已「冧」咗。知情人士透露：「數月前松哥嘅狀況更差，見佢參加朋友聚會時強烈手震兼口齒不清，暴瘦到連頭髮都稀疏埋，情況令人擔心！在場朋友都送上關心，猛話介紹好醫生畀佢，不過，佢就婉拒話唔使，話有可信嘅醫生跟進緊，有信心可以康復；不過，康復期較漫長。」據知，松哥除咗跟內地一位高人練氣功外，十多年嚟一直推崇觸感治療法，多年來他更穿針引線，安排該位神醫來港幫人治病，唔少香港闊太及藝人如周潤發、劉青雲夫婦等都經他介紹下接受過治療，每個療程動輒萬元埋單。



行動不便仍積極面對



可幸患病後的松哥並冇收埋自己，相反更加積極面對人生，所以他從不考慮將part 2延期。閒時松哥會去西貢散吓步當做運動，就算《利瑪竇》重演，他依然由綵排到正場全部跟到足，睇實演員進度及表現，絕對唔會假手於人，不過，上上落落就有工作人員傍到實。本報記者分別喺1月7日、8日及12日（尾場）了解松哥狀況，1月8日下午，松哥撐住枴杖，獨自慢速行去文化中心場館做準備，見他消瘦了，右膝屈曲能力較差，所以要拖住行，而右手冇乜力，不太郁動，手指都唔多協調。幸好精神爽利，氣色不錯，最難得行住都識笑，面上掛滿笑容，沒有癱臉及歪嘴，70歲松哥仲係好靚仔！而1月8日完騷後，松哥留低咗陣招呼朋友，見他有講有笑，說話好有中氣，唯獨不能有太大動作。之後他由女助手接載返歸，助手細心地為他開車門，協助他孭好背囊，跟住傍住他行返住所。



坦認身體狀況有異樣



至於1月9日尾場開下午二時半，正午12時松哥由中年女士扶住到場，松哥帶點疲累下車，落車後要站穩腳，撐住枴杖先可以舉步，且要由身邊女士扶住前行。對於記者提問，松哥帶點愕然，但有問有答，只不過聽覺和對答反應較慢，要記者重覆問兩次，且說話帶點口震震。問到係咪近來身體狀況唔太好時？他邊行邊笑住說：「係……整親！（係咪康復中呢？）希望康復中啦。（因為之前太操勞而病倒？）唔知喎！（點解唔放假唞吓？係咪暫別幕前休息吓？）放緊假啦！」語畢，松哥不忘反問記者有冇捧場睇Show？仍然風趣幽默。



採訪：追蹤組