《家有囍事2020》演娘爆土豪 ﻿譚耀文﻿﻿唔覺意激發虛榮心﻿

入行32年的譚耀文喺工作上keep住有突破，原來《家有囍事2020》係佢嘅首部賀歲片，片中阿譚飾演大反派黑幫首領，有曲髮造型兼衣着非常老土，笑言連自己都想嘔，加埋要「懶」幽默，堅好玩，過足戲癮，最開心係連拍戲都搵到份虛榮感，他自爆其中一幕開大型生日P，見到現場周圍放滿他的Q版肖像大油畫，當日特別High！採訪：方騫平 場地：Studio King影樓王







譚耀文在《家有囍事2020》中繼續做大反派，阿譚說：「以前喺《財神到》、《花田囍事》等賀歲片都係客串性質，今次第一次賀歲片孭重飛，對我嚟講幾新鮮好玩，雖然我唔算搞笑能手，只係「懶」幽默，好彩『娘爆』土豪造型幫到唔少，睇見都想笑，第一日造型時連化妝間工作人員見到都忍唔住話：『掂喎，得喎！』聽見信心都大啲。(咪搶戲過3兄弟？)咁又唔得，要恰如其份，大家發揮唔同嘅效果，ChiLam有body language；張繼聰好搞笑；百鳴哥本身經已係品牌代言人，現場提供好多驚喜。」



土豪開P好自豪



阿譚最難忘場口係講開他開大型生日P，由於片中「鱷魚譚」係集團主席，生日會請晒公司所有員工甚至傳媒參加，去到現場見到周圍放滿他的Q版肖像大油畫道具，拍戲以嚟都未試過：「感覺變咗蒙娜麗莎，油畫連眼肚、頸紋、皺紋都畫得好細緻，感覺好真，好似假戲真做咁，所以當日心情好High，好自豪，好自滿，特別得戚！哈！我諗住拎走啲畫，放兩張喺屋企，望住自己當神咁拜，年年生日拎出嚟自High一吓，所以拍呢套戲滿足到我嘅虛榮心，原來潛藏咗喺心入面咁耐都唔知，點知嗰日心花怒放到穿晒崩！雖然係俗氣咗少少，但咁搞生日都幾開心，諗定自己結婚周年會唔會咁搞先。」



