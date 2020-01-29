爆黃子華講大話 ﻿C君周家怡認自動減薪﻿

C君和周家怡都有份參與黃子華炮製的賀歲片《乜代宗師》，強調只屬客串身份的C君除了演劉心悠徒弟外，還首度出任電影配樂；而首度跟子華合作的家怡則演子華老婆，她直言勁唔夠喉。講到子華賣樓開戲，兩人都大讚對方為電影的付出，C君更忍唔住大爆子華講大話，因對方完全冇剝削他們薪酬，反而是他們自動獻身配合。 撰文：杜淑霞 攝影：李維隆髮型：Vincent Yeung @M Plus Salon（家怡）、Renton Hung@VIA IL COLPO（C君）



化妝：Herman Wong（家怡）、Manyee Lau（C君）服裝：Atsuro Tayama（家怡） 場地：K11 Art House



C君雖然演西洋拳高手心悠的徒弟，但擺明完全唔識打，「我只可以客串，因為打3拳已經穿煲啦！」而家怡講完自己演子華老婆後笑言：「自己講完都打個冷震！角色係一個好唔周家怡，好自我中心，子華有講到個角色唔係乞人憎，但係好難拿捏。」C君即向她大派定心丸，「你做到好得意，有可愛嘅效果。」講到初次做配樂，C君自爆事前要接受子華考核，「好前期佢講咗某啲場口想有隻咩音樂，做到呢幾隻啱心水咪可以合作，不過亦證明佢前期嘅前期已經諗緊後期，佢自己又要演，你話佢每日要諗幾多嘢。」



逼不得已



提到子華今次為這部電影賣埋樓，家怡話好仰慕，「佢愛電影愛到咁樣，要去到賣埋層樓，同埋佢唔係想講呢件事出嚟，係逼不得已先咁做。」問到兩人事前知唔知賣樓一事，家怡說：「佢有講佢投資，我當日係同公司講，呢套戲係子華自己畀錢嘅，我好想拍，佢開咩價錢都OK。」C君更加忍唔住要玩踢爆，「佢只係話佢自己畀錢拍，但係佢賣咗樓可唔可收平啲，佢冇咁講，冇講下一句，所以佢段YouTube片係講大話，講到自己剝削啲台前幕後，所以唔係佢剝削我哋，係我哋自己配合佢。」



