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米倉涼子爆新戀情 男友貌似尊尼特普

2020-01-29 列印
■米倉涼子被拍到與外籍型男拍拖。
■長澤正美封藍絲帶影后。
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　　44歲的日劇女王米倉涼子2014年曾與一名圈外人結婚，但婚後不久，就傳出米倉受家暴，短短三個月便分居，拖了約一年多就正式離婚。之後米倉甚少傳緋聞，到昨日終於傳出有新戀情，日本雜誌《女性自身》大爆米倉的新對象是來自阿根廷的外籍型男，對方貌似尊尼特普，是米倉的舞蹈教師，二人跳出感情，大約拍拖半年，米倉更曾與該教師在一個節目中表演探戈舞。雜誌又拍到二人到超市購物後，就返回米倉的住所玩煮飯仔，翌日才離開米倉的家，似乎二人已是半同居的狀態。

　　此外，日本每年一度藍絲帶獎近日公佈賽果，人氣女星長澤正美憑《信用欺詐師JP》電影版獲封影后，中井貴一則憑《首相失憶了》封影帝。

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