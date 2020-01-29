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華堅推動環保有成效 奧斯卡轉素食餐單

2020-01-29 列印
■華堅推動各頒獎禮菜單轉為素食。
■華堅早前出席環保活動被捕。資料圖片
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　　一年一度盛事奧斯卡頒獎禮將於下月10日舉行，昨日奧斯卡大會指，今年於奧斯卡賽前派對及頒獎禮當日，所有提供的膳食，將改為以素食為主，素食會在菜單中約佔70%。據指今次奧斯卡大會轉以素食為主，是受到環保份子電影《Joker小丑》主角華堅馮力士（另譯：祖昆馮力士）所影響。

　　華堅一直致力於環保，他亦是一名素食主義者，早前在演員工會獎頒獎禮後，更趕到屠場出席關注豬隻活動，華堅於本月初亦曾在國會山莊外出席環保抗議活動時一度被捕，後來獲釋。

　　今年的金球獎已接納了華堅的提議，將菜單轉以素食為主，而奧斯卡亦因而跟隨。

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