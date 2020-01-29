﻿鼠年放閃 甜爆男友愛得癡纏 「登七」家燕姐 怕醜唔玩激情

自1996年為TVB拍連續劇《真情》開始，「好姨」薛家燕旺足24年，連續3年喺《開運王》系列賀年節目助陣外，深夜時段都重播她6年前主演的作品《新抱喜相逄》。家燕姐坦言今年會Keep住旺，事關經理人珊珊(囡囡石祐珊)經已將她的schedule排到滿滿，年底前都好full！提到去年中秋節時自爆因為約咗男友食飯甩底險情海翻波，家燕姐笑言啱啱箍煲成功，可擔心再被詐型？家燕姐帶點尷尬笑容作出承諾：「呢啲我會搞掂。」更怕醜表示年紀唔細，拍拖不能太激情，「淡淡咁牽掛對方就OK。」



年半前，薛家燕揚言待完成紅館《愛你無限60年演唱會》後，便會減少工作抽多點時間陪伴等足14年的圈外男友「A君」，但新一年工作量唔會比以前少，對於再食言，家燕姐急急解畫：「我贊成珊珊幫我接多啲show，一來年紀大，二來喺呢個時候仲有機會做節目，令到大家開心，其實係我哋榮幸，我哋福氣，如果平日唔使做嘢，留喺屋企都唔知做乜好，又冇收入，o依家入廠好開心，食飯有人陪傾偈，節目又有人睇！」在旁的黎諾懿即反問：「家燕媽媽你點會冇收入呀？你瞓緊覺都喺度搵緊錢㗎喎！你唔好呃我喎！不過，我成日同家燕媽媽講，工作、家庭、健康係要取得平衡，要夠休息先好，藝人有工作係福份，我都試過低潮期望天打卦嘅日子，o依家開始成熟，唔似得年青人係咁衝，都開始要取捨。」



講男友欲言又止



對於家燕姐的選擇，「A君」可會有微言？家燕姐大笑說：「呢啲我會搞掂佢，今年會搞得妥妥當當，年初七開工前抽幾日時間陪吓佢去玩，咁平時我哋都時不時見吓面嘅，因為我哋呢啲年紀（3月30日「登七」）感情唔好太濃，太濃自己抽唔返出嚟好麻煩㗎，淡淡咁牽掛住對方，久唔久一齊食吓飯，講吓心事咪好囉。不過，佢同我嘅睇法好唔一致。」問到男友是否對她太癡情時？家燕姐一臉靦腆，欲言又止說：「又唔係，點講呢，真係唔識講！」黎諾懿見狀取笑她說：「家燕媽媽好少會咁喎，你都有嘢唔識講？平時冇㗎喎！」回復少女心模樣的家燕姐說：「哈！點講呢，我哋互相慰寂啦。」為怕被追擊戀情，家燕姐即轉話題，透露師傅指她年年桃花，但屬於觀眾緣啫！



問黎諾懿想家燕姐拍多啲拖定做多啲嘢？家燕姐卻搶答：「拍拖都要選擇性，我要搵黎諾懿、黃祥興（原名黃長興，另名黃致豪）幫手過吓目，因為佢哋係人辦，兩個都好愛錫家庭及子女。」黎諾懿乘機澄清唔係懦夫：「師傅成日話我哋怕老婆，我哋唔係怕老婆，係尊重老婆、錫老婆，女人娶返嚟係要錫嘅。」家燕姐忍唔住開心share：「我男友都好尊重我㗎，唔尊重我唔會等咁耐。」



同香港共渡難關



講到新年願望，家燕姐希望香港運勢好轉：「面對逆境，我哋係要努力奮鬥，唔好有乜怨言，盡我哋能力去做啦，希望一呼百應過渡到呢個難關。去年雖然工作量不變，但收入減少咗，收個價係平咗啲。」黎諾懿表示認同：「呢段時間收平少少，又帶到歡樂畀人，我覺得ok！」黃祥興點頭和應：「大家明白處境，共渡難關啦。」



採訪：方騫平