拍小占訪不同媽咪好感動 ﻿欣宜﻿﻿掛住肥姐住家靚餸﻿

欣宜和小占（英健朗）最近首度拍檔主持ViuTV節目《最愛母飯開》，齊齊拜訪不同家庭的媽媽，跟她們學煮一餐好飯照顧家人，了解她們努力為家庭付出的故事。兩人都被這些媽媽愛的故事感動，更特別想食住家飯，欣宜更想起媽咪肥姐和婆婆下廚整的靚餸，一度好後悔冇跟她們學整，幸好家傭姐姐幫到手。



撰文：杜淑霞 攝影：李權威 化妝：Samuel@江中平化妝室(欣宜) 服裝：ad-lib(小占)髮型：Milk Chan@xenter(欣宜) 場地：HonKee Party漢記 (IG: honkee.party)



欣宜原來接這個節目前好擔心，因是首次正式做主持，加上中文唔好，不過亦成為挑戰自己好機會，「我成日覺得唔識嘅嘢就去學，或者練習多啲，好彩遇到小占呢個好拍檔大家又有默契，有佢喺度個氣氛真係會好啲開心啲，拍完都有啲掛住佢㗎！」小占即好冧話：「So Sweet！」



特別想念婆婆



兩人拜訪不同家庭的媽咪，得到熱情款待，他們笑言每次好似去拜年一樣，更被他們的故事感動，小占更爆欣宜喊咗好幾次。欣宜坦承拍攝時會特別想念家人，「特別諗起婆婆，因為由細到大係佢湊大我，佢煮飯畀我食多，婆婆係最後一代紥腳嘅，佢係着童裝4號鞋，每日都好堅持親自買餸煮畀屋企人食，每星期仲有一、兩次係姨媽姨丈同朋友一齊嚟食，佢咁細粒嘅人煮9餸1湯，所以因為呢個節目我有落力去學整餸。有集跟個媽咪學整燒腩仔，拍完我攞埋食譜走，有整畀朋友食，佢食晒㗎！」本來她有點後悔冇跟婆婆和肥姐學煮餸，但原來唔會太遲，「我屋企個姐姐跟媽咪學咗婆婆啲餸，拍緊呢個節目尾聲，我有日請朋友嚟屋企食飯，佢話加多個海鮮，原來佢識整油爆蝦，呢個餸係我最鍾意媽咪整㗎，原來佢學咗，真係超好味，仲有好多餸佢都識，我叫佢寫番晒啲食譜出嚟，我可以跟住學嚟整。」



