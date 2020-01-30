出軌渡邊謙拒評出軌女婿

與妻子渡邊杏育有兩女一子的東出昌大，日前被揭在妻子懷孕期間已出軌，與唐田英里佳搞婚外情被封「世紀賤男」，有指形象盡毀的他要賠償廣告商逾4000萬港元損失，昨日更有傳他有更多小三！



渡邊杏的父親渡邊謙亦曾陷出軌醜聞，更令他和患癌的妻子南果步離婚，哄動一時。有日本傳媒亦追訪渡邊謙，戴上口罩的他被追問有關女婿出軌事宜，但堅拒回應！另外，東出昌大2017年搭上唐田英里佳時女方仍未成年，東出即遭4個代言廣告飛起，並已被杏趕出住所暫居酒店式公寓。



圖：網上及



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