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出軌渡邊謙拒評出軌女婿

2020-01-30 列印
■唐田英里佳與東出偷情同告身敗名裂。
■渡邊謙拒回應傳媒追問。
■東出和杏在2015年結婚。
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　　與妻子渡邊杏育有兩女一子的東出昌大，日前被揭在妻子懷孕期間已出軌，與唐田英里佳搞婚外情被封「世紀賤男」，有指形象盡毀的他要賠償廣告商逾4000萬港元損失，昨日更有傳他有更多小三！

　　渡邊杏的父親渡邊謙亦曾陷出軌醜聞，更令他和患癌的妻子南果步離婚，哄動一時。有日本傳媒亦追訪渡邊謙，戴上口罩的他被追問有關女婿出軌事宜，但堅拒回應！另外，東出昌大2017年搭上唐田英里佳時女方仍未成年，東出即遭4個代言廣告飛起，並已被杏趕出住所暫居酒店式公寓。

圖：網上及

資料圖片

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