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長澤小瑄關水渚 齊撐《欺詐師》新作

2020-01-30 列印
■左起：小瑄、關水渚及長澤欣喜合作新片。
■小瑄和關水渚去年「冇面見人」！
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　　長澤正美主演的日劇《信用欺詐師JP》去年推出在港拍攝的電影版《信用欺詐師JP：香港浪漫篇》叫好叫座，隨即開拍第二部電影版《公主篇》。去年9月，該片的官網曾公開一張長澤身邊兩人被遮面的照片，前晚終於開估，相中人就是徐若瑄及剛在藍絲帶電影獎獲新人獎的21歲女星關水渚！《公主篇》日前已公開廣末涼子亦會參演，陣容鼎盛！圖：網上圖片

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