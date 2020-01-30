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《50年》一舞捧紅媽咪 ﻿黃建東﻿﻿望鼠年拍住搵真銀﻿

2020-01-30 列印
■阿東和黃媽媽對於得到粉絲支持，都認為是豬年最大收穫。
■為了達成媽咪願望，阿東近來好積極做運動。
■早前跟楊埕拍《失憶24小時》車震戲，阿東自爆因太肥特別辛苦。
■阿東因冇正式學過跳拉丁舞，所以跳時要媽咪不停提住。
■阿東話鼠年下定決心減肥，睇黃媽媽表情就知唔多信。
■阿東和黃媽媽在《流行經典》中表演大獲好評，點擊過35萬。
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　　黃建東早前帶埋靚靚媽咪黃葉慧茵上《流行經典50年》，拍住大跳拉丁舞，他就自彈自唱，呢段表演在網上獲得超過35萬點擊率。這對網紅母子檔趁新年為《頭條》讀者再獻技，阿東直言媽咪已紅過他，更笑言鼠年索性做經理人力捧媽咪，希望鼠年拍住搵真銀；不過黃媽媽愛子深切反而想阿東鼠年減肥成功，有個健康體魄。

撰文：杜淑霞 攝影：李維隆 髮型：Jackson Chui @ Hair Creator x IG Academy

化妝：Ada Pang 服裝：Kir Royal、ROMAGO、Silver’N Grace 場地：Rico Tsoi Dance Centre

　　表演獲得激讚，阿東首要多謝《流行經典》的團隊，「監製同編審幫我一齊度個演出，仲堅持叫我唔好搞笑，要做個認真嘅表演，又要多謝排舞老師搵咗佢囝囝幫媽咪排練咗好耐。」不過黃媽媽笑住爆料，原來最初擔心被阿東拖累，「都有啲㗎！佢都唔係跳係推我行喎！托起我猛話好重幾驚佢跣手呀！（對佢冇信心？）幾乎冇，哈哈！」

　　不過，阿東同黃媽媽都冇想過觀眾反應會咁好，阿東說：「冇諗過咁hit，有咁多點擊率。（媽咪旺你？）係呀！個個都咁講，平日日對夜對，原來佢咁靚，同埋冇諗過佢上鏡咁鎮定。」記者笑指黃媽媽更紅，怎料黃媽媽真係話：「我有朋友咁講，『你仲紅過個仔』，當然係講笑啫！」問黃媽媽會否入行，她就話一切聽阿東安排，阿東即搞鬼話：「阿媽辛苦你，一把年紀先出道做新人。」

　　講到鼠年願望，阿東話希望母子檔一路好，仲自爆真的有工作邀請他和媽咪母子檔，「有個海味廣告想搵我同媽咪拍，o依家傾緊。另外，我想自己出多啲歌，仲有演多啲不同角色。」問到黃媽媽鼠年願望，她當然為囝囝着想，「身體健康，最大願望係佢可以keep fit啦！接多啲job。」阿東都承認自己肥到爆晒標，「今年我要令覺得我瘦唔到嘅人跌眼鏡，成功之後我要出本寫真集。」

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