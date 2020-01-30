《50年》一舞捧紅媽咪 ﻿黃建東﻿﻿望鼠年拍住搵真銀﻿

黃建東早前帶埋靚靚媽咪黃葉慧茵上《流行經典50年》，拍住大跳拉丁舞，他就自彈自唱，呢段表演在網上獲得超過35萬點擊率。這對網紅母子檔趁新年為《頭條》讀者再獻技，阿東直言媽咪已紅過他，更笑言鼠年索性做經理人力捧媽咪，希望鼠年拍住搵真銀；不過黃媽媽愛子深切反而想阿東鼠年減肥成功，有個健康體魄。



撰文：杜淑霞 攝影：李維隆 髮型：Jackson Chui @ Hair Creator x IG Academy



化妝：Ada Pang 服裝：Kir Royal、ROMAGO、Silver’N Grace 場地：Rico Tsoi Dance Centre



表演獲得激讚，阿東首要多謝《流行經典》的團隊，「監製同編審幫我一齊度個演出，仲堅持叫我唔好搞笑，要做個認真嘅表演，又要多謝排舞老師搵咗佢囝囝幫媽咪排練咗好耐。」不過黃媽媽笑住爆料，原來最初擔心被阿東拖累，「都有啲㗎！佢都唔係跳係推我行喎！托起我猛話好重幾驚佢跣手呀！（對佢冇信心？）幾乎冇，哈哈！」



不過，阿東同黃媽媽都冇想過觀眾反應會咁好，阿東說：「冇諗過咁hit，有咁多點擊率。（媽咪旺你？）係呀！個個都咁講，平日日對夜對，原來佢咁靚，同埋冇諗過佢上鏡咁鎮定。」記者笑指黃媽媽更紅，怎料黃媽媽真係話：「我有朋友咁講，『你仲紅過個仔』，當然係講笑啫！」問黃媽媽會否入行，她就話一切聽阿東安排，阿東即搞鬼話：「阿媽辛苦你，一把年紀先出道做新人。」



講到鼠年願望，阿東話希望母子檔一路好，仲自爆真的有工作邀請他和媽咪母子檔，「有個海味廣告想搵我同媽咪拍，o依家傾緊。另外，我想自己出多啲歌，仲有演多啲不同角色。」問到黃媽媽鼠年願望，她當然為囝囝着想，「身體健康，最大願望係佢可以keep fit啦！接多啲job。」阿東都承認自己肥到爆晒標，「今年我要令覺得我瘦唔到嘅人跌眼鏡，成功之後我要出本寫真集。」



