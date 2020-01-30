輝人@MAMAMOO患流感休養 金秀賢見面會避疫延期

第29屆首爾歌謠大賞頒獎禮將於今晚在首爾舉行，擬登場的人氣歌手眾多，但人氣女團MAMAMOO昨日宣佈，成員輝人患甲型流感仍未康復，故被逼缺席該頒獎禮。據經理人公司留言透露，輝人日前因有感冒症狀求醫，被診斷為患上甲型流感，醫生叮囑她必須要有充份休息。至於早前因患抑鬱症而停工的姜丹尼爾，昨日在官網公開親筆信稱將再站起來，似暗示要復工。



另外，去年夏天退伍的金秀賢，原定下月在首爾舉行見面會，據悉為海外Fans預留1000張門票，但因應武漢肺炎在韓國亦有4宗確診病例，為免疫情擴散，主辦方昨宣佈金秀賢的見面會延期，但未透露延至何時舉行，而姜成勳、全昭旻等藝人下月的活動均宣告延期舉行。圖：網上及資料圖片



