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「歐氏姊妹」性感寫真益Fans

2020-01-30 列印
■歐詠怡和歐詠寶齊發放正能量。
■歐詠怡豪晒34D上圍。
■歐詠怡亦有水着以外的性感造型。
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　　「歐氏姊妹」歐詠怡（WingWing）及歐詠寶（Yogurt）最近推出限量版寫真月曆，以《愛．每天》為主題，要向Fans發放正能量！

　　WingWing擁34D索爆身材，Yogurt則有43吋長腿，寫真內有多個造型，滿足男Fans幻想，包括泳池、內衣、校服及黑絲OL Look，噴血指數爆燈！WingWing拍攝期間皮膚敏感，但堅持忍痛冒險落水拍攝，她說：「又痕又痛我都堅持落水，唯有快啲拍完快啲上水，好彩最後都冇惡化！」

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